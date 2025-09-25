Panamá Entrevistas -

Ministerio Público ha recibido 21 mil denuncias por delitos sexuales desde 2023

Armando Prado Bernal, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional para la Prevención de los Delitos de Explotación Sexual (Conapredes), reveló que desde enero de 2023 a la fecha se han reportado más de 21 mil delitos sexuales en general, y por ello se desarrolla la campaña 'Ya no Más'. Por su parte, Zabdy González, psicóloga de Protección de Víctimas, explicó que se debe aprender a identificar señales en las víctimas como bajo rendimiento, alteraciones en el estado de ánimo, pérdida del apetito, irritación e insomnio.