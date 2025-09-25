Panamá Entrevistas -

Tercera edición de la Expo Conciencia promueve la vocación científica

Mónica Vargas de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, indicó que la Expo Conciencia 2025 cumple un importante rol de la promoción de las vocaciones científicas, y reconocimiento, que contará con la participación de 100 investigadores, y ofrecerá talleres con especialistas aliados, en el Centro Convenciones de la Ciudad del Saber, mañana viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m..