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Ministro Champan habla sobre crecimiento económico de Panamá, combustible y grado de inversión

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, hizo referencia al crecimiento económico alcanzado por Panamá durante el primer semestre del año 2026, el impacto del conflicto en Medio Oriente en los precios del combustible y las acciones implementadas para mitigarlo. Además hizo referencia al riesgo país, el grado de inversión y el tema minero.