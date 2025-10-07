Panamá Entrevistas -

Modificación a la Ley rescata el carácter público del listado de ofensores sexuales, afirma diputada

La diputada Paulette Thomas manifestó que el acceso público del listado de ofensores sexuales era una deuda pendiente, ya que la Ley actual perdía su esencia, al hablar de salvaguardar la integridad del victimario. Señaló que se trata de una herramienta de prevención, para saber quiénes son estas personas, ubicarlas e impedir que vivan cerca de escuelas, parvularios y parques.