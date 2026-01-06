Panamá Entrevistas -

Nueva convención colectiva reduce del 2 al 1% la cuota sindical, explica secretario de Untraics

Gustavo Herrera, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Untraics), explicó que con la nueva convención colectiva se pasa del 2 al 1% el importe que paga el trabajador en la cuota sindical, y destacó que el sindicalismo en Panamá no puede descansar sobre la protesta, sino ser inteligente y basado en el respeto para defender y reivindicar los derechos de los trabajadores.