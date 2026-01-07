Panamá Entrevistas -

Nueva convención colectiva incluye aumento de salarios, explica presidente de Capac

Alejandro Ferrer, presidente de Cámara Panameña de la Construcción (Capac), destacó que en la nueva convención colectiva se negociaron nuevos aumentos a los salarios de los trabajadores, que empesarán a regir el 1 de julio del 2026. Además explicó que el impacto de la nueva Ley de Interés Preferencial se verá en la medida en que los bancos que apoyan esta iniciativa puedan cobrar los saldos que tienen con el Gobierno.