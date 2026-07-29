Panamá Entrevistas -

Panamá busca explorar la economía del turismo nocturno

Aramis Cornejo, vocero del Consejo Intergremial de Hospitalidad, Entretenimiento y Turismo (Cihet), detalló las estrategias que se desarrollan para explotar el turismo nocturno en Panamá. Señaló que el sector de hospitalidad emplea a más de 37,000 personas, con un aporte en la economía de más de 1,000 millones de dólares, y destacó la importancia de garantizar la seguridad y promover la hospitalidad.