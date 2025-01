Panamá Entrevistas -

Participación de pacientes en la junta directiva de la CSS mejorará el funcionamiento, asegura Emma Pinzón

Emma Pinzón, vocera de la Federación de enfermedades Crónicas, Críticas y Degenerativas de Panamá (Fenaeccd), destacó que la participación de pacientes en la junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS), como ha sido planteado en las modificaciones al proyecto de Ley 163, ayudará a mejorar el funcionamiento de la institución. No obstante, señaló que el derecho a la huelga no se puede poner por encima de otro derecho fundamental como es la salud, y lamentó que no se haya avanzado este tema en las reformas.