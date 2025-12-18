Panamá Entrevistas - 18 de diciembre de 2025 - 08:20
Potabilizadora de Arraiján estará lista en 2027, según el director del Idaan
El director general del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que la nueva planta potabilizadora de Arraiján debe ayudar a solucionar el problema de falta de agua en la región, cuya interconexión eléctrica avanza en un 30%, y en 15 meses podría entrar en funcionamiento. Brindó detalles de otros proyectos, como la reparación de fugas, y limpieza en las potabilizadoras de Azuero.