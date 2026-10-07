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PRD unificará su posición sobre las reformas, asegura Balbina Herrera

La secretaria general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Balbina Herrera, informó que la dirección del partido uinificará su posición sobre las reformas electorales para plantearla a la bancada del partido. Explicó cómo se diferencia el PRD de otras agrupaciones, y recordó la necesidad de discutir y llegar a consensos a lo interno del colectivo. A su vez, hizo un llamado a sus copartidarios a participar de los procesos internos que se tienen programados para el próximo año.