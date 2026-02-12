Panamá Entrevistas -

Probidsida recomienda a los jóvenes tener conciencia de riesgo durante carnavales

El director de la fundación Pro Bienestar y Dignidad de las Personas Afectadas por el VIH-SIDA (Probidsida), Orlando Quintero, informó que por mes se estima que 40 personas permanecen hospitalizadas por SIDA en el Hospital Santo Tomás, y se ha dado una reducción en la edad de las personas que más contraen VIH en Panamá. Recomendó a los jóvenes tener conciencia de riesgo durante carnavales, y adoptar medidas para evitar situaciones prevenibles.