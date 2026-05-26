Panamá Entrevistas -

Problema de habitantes de calle requiere una solución integral, afirmó representante

El representantede Bella Vista, César Kiamco, destacó la necesidad de realizar un diálogo y revisar la Ley para darle una solución integral al problema de los habitantes de calle, que se agravó luego de la pandemia. También señaló que se ha dado un acercamiento entre los moradores que se oponen a la construcción de un proyecto en Marbella y los promotores de la obra.