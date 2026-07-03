Hallan el cuerpo sin vida del representante de Barrio Colón, Héctor Sambrano.

El cuerpo sin vida de Héctor Sambrano, representante del corregimiento de Barrio Colón en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, fue hallado este viernes 3 de julio dentro de un apartamento en un edificio ubicado en la Ciudad de Panamá.

#LoÚltimo El representante de Barrio Colón, distrito de La Chorrera, Héctor Sambrano, fue encontrado sin vida.



En este momento el Ministerio Público y la Policía Nacional realizan diligencias en un apartamento en el sector de Carrasquilla. pic.twitter.com/38k3uwCJgS — Telemetro Reporta (@TReporta) July 3, 2026

Al lugar se presentaron familiares de la víctima y autoridades competentes para iniciar las investigaciones del caso. El hecho ha causado conmoción entre los residentes del sector, mientras se espera que los estamentos policiales o el Ministerio Público brinden declaraciones oficiales sobre las causas del deceso.