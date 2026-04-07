Panamá Entrevistas - 7 de abril de 2026 - 09:36
Recomiendan aplicar teletrabajo debido al cierre parcial del Puente de las Américas
El director de Ampyme, Raúl Fernández, quien en su gestión como diputado presentó el proyecto de ley de Teletrabajo, destacó el impacto de esta medida en situaciones como la que se vive actualmente con el cierre temporal del Puente de las Américas.
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