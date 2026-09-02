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Reducción al presupuesto de medicamentos viola la Ley, advierte Emma Pinzón

Emma Pinzón, vocera de de la Asociación de Pacientes con Enfermedades Crónicas, reiteró que no se puede violar la Ley en cuanto a la asignación del presupuesto para los medicamentos, y señaló que a pesar de reunirse todos los meses con la Dirección Nacional de Servicios y Prestaciones Médicas de la Caja de Seguro Social (CSS), la lección todavía no ha sido aprendida por parte de las autoridades.