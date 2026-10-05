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Retraso en las órdenes de proceder afectan al sector construcción, según dirigente

Gustavo Herrera, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Untraics), manifestó que se han realizado acercamientos con la Asamblea Nacional para que se brinde respuesta en los trámites burocráticos que han provocado retrasos en las órdenes de proceder de las obras, y crear un mayor dinamismo en el sector de la construcción.