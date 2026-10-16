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Sismo en Panamá | Experto explica cómo activar el Sistema de Alertas Sísmicas

Abdiel Reyes, experto en dispositivos Android, explicó cómo activar en los celulares con este sistema operativo móvil el Sistema de Alertas Sísmicas, luego de que Google incluyera a Panamá en esta herramienta tecnológica. Aclaró que “es totalmente normal que aún siga saliendo que no está disponible para la región ya que el anuncio fue muy reciente”, por lo que recomendó a los ciudadanos activar la función.