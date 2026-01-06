Panamá Entrevistas - 6 de enero de 2026 - 08:37
Venezolanos confían en que prevalezca la justicia y acabe con 26 años de tiranía
Ricardo Contreras, miembro del colectivo opositor ConVenezuela, dijo confiar en que al final la justicia va a prevalecer, y el expresidente Nicolás Maduro y sus aliados pagarán por sus actuaciones en contra de los derechos humanos. Reconoció que el cambio en Venezuela no va a ser de la noche a la mañana, ya se requiere desmontar 26 años de tiranía, y hechos que no pueden quedar impunes.