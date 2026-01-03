Venezolanos en Panamá celebran captura de Nicolás Maduro

Con banderas, cánticos y muestras visibles de emoción, decenas de venezolanos residentes en Panamá se concentraron este viernes en el Parque Urracá, en la Cinta Costera, para celebrar la captura de Nicolás Maduro, tras la operación militar ejecutada por Estados Unidos en Caracas.

La concentración se dio de manera espontánea luego de que el presidente estadounidense Donald Trump confirmara la detención de Maduro, hecho que muchos calificaron como un momento histórico para Venezuela.

“Hoy sentimos esperanza”, dicen venezolanos

Entre abrazos, lágrimas y aplausos, los asistentes manifestaron que la noticia representa un alivio tras años de crisis política, económica y migratoria que ha impactado a millones de venezolanos dentro y fuera de su país.

“Es un día que nunca pensamos ver. Hoy sentimos esperanza”, expresó una venezolana que acudió al lugar con la bandera tricolor.

Otros participantes señalaron que Panamá se ha convertido en un segundo hogar para miles de venezolanos que salieron de su país en busca de estabilidad, por lo que eligieron el Parque Urracá como punto de encuentro para expresar su sentir.

Celebración pacífica y mensajes por la democracia

Durante la concentración, los venezolanos corearon consignas a favor de la libertad, la democracia y una transición ordenada, además de mensajes de agradecimiento a la comunidad internacional.

La actividad se desarrolló de forma pacífica, sin incidentes, mientras curiosos y transeúntes se detenían a observar la manifestación.

Panamá, punto clave de la diáspora venezolana

Panamá alberga a una de las comunidades venezolanas más numerosas de la región, muchas de las cuales han seguido de cerca los acontecimientos recientes en su país de origen.

La captura de Nicolás Maduro ha generado reacciones inmediatas en distintos puntos del país, especialmente en la ciudad capital, donde se esperan nuevas concentraciones en las próximas horas.