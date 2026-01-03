Tras el ataque de EE. UU. a Venezuela por Maduro, así reaccionan los venezolanos en el exterior

Miles de venezolanos residentes en distintos países del mundo reaccionaron con expresiones de júbilo tras el anuncio de la captura del presidente Nicolás Maduro, luego del ataque militar ejecutado por Estados Unidos contra objetivos en Venezuela .

Las redes sociales se inundaron de mensajes como “Nicolás Maduro ya capturado”, “Cayó el régimen” y “Dios proteja a Venezuela”, reflejando el sentir de una parte de la diáspora venezolana que desde hace años reclama un cambio político en el país.

Diáspora venezolana celebra captura de Maduro; Caracas permanece en tensión

En Miami, Florida, una de las ciudades con mayor concentración de venezolanos, se registraron manifestaciones espontáneas de celebración. Entre lágrimas, una mujer que reside desde hace ocho años en Estados Unidos expresó que “han sido tantos años esperando este momento”, al referirse a la noticia de la captura del mandatario venezolano.

Las imágenes y testimonios difundidos en plataformas digitales muestran concentraciones de ciudadanos ondeando banderas venezolanas y celebrando lo que consideran el fin de un ciclo político.

Escenario opuesto dentro de Venezuela

Mientras en el exterior predominan las expresiones de celebración, dentro de Venezuela el ambiente es de tensión e incertidumbre. Sectores afines al presidente Nicolás Maduro rechazaron el ataque estadounidense, calificándolo como una agresión contra la soberanía nacional.

Tras el ataque militar ejecutado durante la madrugada en Caracas, las calles de la capital y de otras ciudades del país permanecen casi desiertas, con la mayoría de los comercios cerrados. En los pocos establecimientos abiertos se reportan filas de ciudadanos buscando abastecerse de productos básicos.

Denuncias de ataques a zonas civiles

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2007449551246909948?s=20&partner=&hide_thread=false Tras el ataque militar ejecutado esta madrugada por Estados Unidos en Caracas, las calles de la capital de Venezuela y otras ciudades permanecen casi vacías, y los comercios cerrados. En los pocos que están abiertos, hay fila de personas que buscan abastecerse de productos… pic.twitter.com/ZKzKHocTAG — Telemetro Reporta (@TReporta) January 3, 2026

Durante la jornada de este sábado, las fuerzas del orden patrullaron Caracas en medio de apagones, luego de que se registraran múltiples detonaciones y explosiones en horas de la madrugada.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció ataques con misiles lanzados desde helicópteros estadounidenses contra zonas civiles de Caracas y otros puntos del país, e informó que las autoridades se mantienen en labores de verificación para determinar la existencia de personas heridas o fallecidas.

La situación continúa en desarrollo, mientras la comunidad internacional observa con preocupación el impacto humanitario, político y geopolítico de una de las acciones militares más graves registradas en América Latina en las últimas décadas.