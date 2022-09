Kanye West llega a un acuerdo con Kim Kardashian sobre la educación de sus hijos

Kanye ha presumido de que este entendimiento es la mejor muestra de su disposición a negociar y a coordinarse con la celebridad de cara a esos temas cruciales para el futuro de su familia. "Esto es criar juntos a nuestros hijos", ha señalado en su mensaje. Por otro lado, el artista no ha vuelto a hacer referencia a esos otros reproches que dirigió, en sus publicaciones de la semana pasada, a la matriarca del clan Kardashian, Kris Jenner, a quien acusó de promover la pornografía y un estilo de vida hedonista y superficial con su particular gestión de los programas de telerrealidad que protagonizan sus hijas.

"No dejaré que mis hijas se conviertan en chicas Playboy como hicieron con Kylie [Jenner] o Kim. Hollywood es como un burdel gigante y la pornografía ha destruido mi familia. Yo he tenido que lidiar con la adicción que promueve Instagram, y no pienso permitir que Northy y Chicago la sufran también", advertía el astro del hip hop.

FUENTE: RSS