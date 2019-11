Redacción • 7 Nov 2019 - 04:35 PM

La presentadora y actriz Adamaris López para derrotar su adicción a las sodas se aplicó el Método Abrahamson, que consiste en una serie de diferentes técnicas de medicina alternativa, en donde se utiliza energía curativa para limpiar y balancear el aura. De esta manera, se desactivan los receptores que producen las adicciones.

Una vez que se han borrado los patrones negativos, el metabolismo se acelera y comienza a desintoxicarse de forma natural de químicos como la nicotina.

Publicidad

Con este método las energías se equilibran y es posible dejar hábitos como el tabaquismo, el consumo de azúcar y carbohidratos adictivos, así como reducir los niveles de estrés, en una sola sesión.

Adamari conoció el Método Abrahamson por recomendación de su productora, quien la insto a probarlo. Al principio, la conductora se mostró escéptica, porque creía que la iban a meter en una cápsula o en una máquina, pero al conocer que es un método 100 por ciento natural, basado en bioenergía y medicina alternativa, aceptó.

La presentadora quedó complacida con los resultados y así relató su experiencia en ‘Un Nuevo Día’: “De repente lo veo, sé que me gusta y tomó la decisión de no abrir la soda, de no tomarla, de no consumir esa azúcar que me hace daño”.

Para la presentadora, dejar atrás el azúcar que contienen los refrescos o sodas era importante, porque ella padeció cáncer y reveló que esta sustancia puede fomentar el crecimiento de células cancerosas.

“Sabía que necesitaba dejarla de lado, pero no tomaba acción al respecto y desde que me apliqué el método, desde el mismo momento en el que salí de ahí, veo la soda o el azúcar y no me motiva a comerla”, afirmó.

La presentadora y actriz reconoció que su gusto por los azúcares procesados podría considerarse como una adicción, porque sentía un profundo deseo por consumirlos y para tener más energía una vez que se sentía apagada. Durante su sesión, López recibió toda la información sobre este procedimiento, así como los beneficios que obtendría.

El Método Abrahamson fue creado por el doctor Ami Zakay y el especialista en tratamientos de adicciones Ehud Abrahamson en Israel. Actualmente el método se aplica en 13 centros alrededor del mundo y uno de ellos se encuentra ubicado aquí en Panamá.