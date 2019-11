Showbiz • 12 Nov 2019 - 11:46 AM

El pasado mes de octubre Jane Fonda abandonó su residencia habitual en Los Ángeles para mudarse a Washington D.C. y poner en marcha una serie de protestas semanales cuyo objetivo pasa por concienciar al público de la necesidad de luchar contra el cambio climático.

Hasta la fecha, la legendaria actriz ha sido arrestada en tres ocasiones e incluso ha pasado una noche en prisión. Ahora se enfrenta a la posibilidad de recibir una sentencia mucha más dura si continúa teniendo problemas con la justicia, lo cual le plantea un curioso dilema: qué hacer el próximo 21 de diciembre, cuando cumplirá 82 años.

Publicidad

Al tratarse de un sábado, su nueva tradición dictaría que el día anterior se reuniera junto a varios de sus amigos famosos y otros desconocidos frente al Capitolio, pero el problema es que podría acabar siendo detenida de nuevo y todo apunta a que entonces celebraría el día de su cumpleaños entre rejas.

"Todo dependerá de mi abogado", ha explicado la protagonista de la serie 'Grace and Frankie' en declaraciones a Entertainment tonight. "Si me arriesgo a pasar tres meses en prisión, no lo haré", ha reconocido.

Que no quiera correr riesgos innecesarios no significa que Jane no esté dispuesta a pasar una temporada en la cárcel por continuar apoyando la causa que defiende inspirada por la joven activista Greta Thunberg.

"Lo del arresto no me importa. Lo verdaderamente importante es conseguir que el mensaje llegue a la gente y que se unan al movimiento de desobediencia civil porque eso es lo que va a hacernos cada vez más falta en el futuro. Todos debemos de acostumbrarnos a que eso sea lo normal, y a salir de nuestra zona de confort y dejar de actuar como hacíamos hasta ahora. Tenemos que arriesgarnos un poco más porque nos jugamos demasiado", ha apuntado.