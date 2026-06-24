Presidente Mulino acompaña a miles de fanáticos en apoyo a la Selección de Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino , y la Primera Dama, Maricel Cohen de Mulino, se sumaron este martes a miles de aficionados que acudieron a la Arena Roberto Durán para respaldar a la Selección Mayor de Fútbol de Panamá durante su segundo compromiso en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Acompañados de ministros y otras autoridades gubernamentales, la pareja presidencial compartió con los fanáticos que, vestidos de rojo, llenaron las gradas del gimnasio ubicado en Juan Díaz para seguir el encuentro entre Panamá y Croacia, disputado en Toronto, Canadá.

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"Estamos aquí para apoyar a nuestros muchachos"

Al llegar al recinto, el mandatario saludó a los asistentes y destacó el entusiasmo que se vive en todo el país por la participación de la Selección Nacional en la máxima cita del fútbol mundial.

“Como en todo el país, estamos aquí para apoyar a nuestros muchachos”, expresó Mulino, mientras compartía con los aficionados presentes en el Roberto Durán. “Como en todo el país, estamos aquí para apoyar a nuestros muchachos”, expresó Mulino, mientras compartía con los aficionados presentes en el Roberto Durán.

Por su parte, la Primera Dama manifestó sentirse orgullosa del respaldo mostrado por los panameños y destacó la emoción que genera escuchar el Himno Nacional y ver ondear la bandera panameña en los escenarios mundialistas.

Cinco puntos habilitados para apoyar a la Sele

Como parte de las actividades organizadas durante el Mundial 2026, el Gobierno Nacional habilitó cinco puntos de concentración con pantallas gigantes para que los panameños pudieran disfrutar de los partidos de la Selección.

Los espacios habilitados fueron:

Estadio Mariano Bula, en Colón.

Estadio Omar Torrijos Herrera, en Veraguas.

Gimnasio La Basita, en Chiriquí.

Estadio Los Milagros, en Herrera.

Arena Roberto Durán, en Panamá.

La iniciativa busca promover la convivencia familiar y fortalecer el apoyo de la afición panameña durante la histórica participación de la Selección Nacional en la Copa Mundial.