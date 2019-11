SHOWBIZ • 13 Nov 2019 - 08:16 AM

El músico Moby ha querido recordar a todos sus fans que este mes incluye una fecha muy importante para él a nivel personal al cumplirse 32 años desde que renunció a consumir productos de origen animal para abrazar por completo un estilo de vida vegano.

"Como este noviembre es mi trigésimo segundo aniversario como vegano, se me ocurrió que podría hacerme un tatuaje (bueno, doce, en realidad) para celebrarlo", ha escrito Moby junto a una imagen en la que se aprecian las palabras 'Animals' y 'Rights' que ahora decoran cada uno de sus brazos desde el bíceps hasta la palma de la mano y que juntas forman la frase "derechos de los animales".

"Soy un activista vegano por los derechos de los animales debido a un sinfín de razones, pero fundamentalmente porque creo de corazón que todo animal tiene derecho a vivir su vida según su propia voluntad", ha concluido.

El diseño de sus nuevos grabados en tinta ha corrido a cargo del estudio de la popular diseñadora, artista y maquilladora Kat Von D y se suma al lema "vegan for life" -vegano de por vida- que se hizo en un lateral del cuello en septiembre.

El intérprete de clásicos como 'Porcelain' y 'Lift Me Up' ha adoptado un perfil bastante discreto después del escándalo que generaron en mayo sus declaraciones -incluidas en su libro de memorias 'Then It Fell Apart'- acerca de la relación sentimental que habría mantenido con Natalie Portman en el año 2001 y que ella negó categóricamente calificando además los intentos de seducción del artista como "perturbadores".