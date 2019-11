Rod Stewart siempre duerme con calcetines

Showbiz • 25 Nov 2019 - 01:11 PM

Al margen de las opiniones encontradas que puedan generar sus declaraciones en lo que al plano de la estética se refiere, lo cierto es que al incombustible Rod Stewart no le ha temblado el pulso a la hora de revelar que, debido a su carácter friolero, no puede dormir ni una noche sin sus calcetines más cómodos y tampoco sin esa manta eléctrica que con la excepción de su esposa Penny Lancaster, por supuesto se ha convertido en su mejor compañera de alcoba.

"Ahora siento mucho más el frío que antes. Siempre me voy a la cama con mi manta eléctrica y los calcetines puestos, es mi pack básico para las noches", ha asegurado el intérprete británico, quien lleva años residiendo en California, en conversación con la emisora BBC Radio 2, a la que también ha señalado que, un año más, no regresará a su país natal por Navidad.

"Este año también pasaremos la Navidad en Palm Beach, Florida, muy cerca de una de las mansiones de Donald Trump", ha indicado el legendario vocalista en la misma conversación.

Con la misma naturalidad, el astro de la música ha querido dar a conocer públicamente que en unas semanas tendrá que pasar por el quirófano para solventar finalmente una lesión de rodilla cuyas secuelas lleva arrastrando desde hace ya varios años: un contratiempo que, sin embargo, no le resta ni un ápice de entusiasmo sobre su condición de septuagenario.

"Es algo que llevo sufriendo desde hace años, de tanto jugar al fútbol, pero estaré bien", ha declarado a fin de tranquilizar de antemano a los oyentes de su entrevista. "La verdad es que me encuentro muy a gusto en este momento de mi vida. Nunca había sido más feliz. Cuando era joven bebía demasiado, ahora ya no bebo tanto y me siento mejor", ha apostillado.