SHOWBIZ • 16 Dic 2019 - 06:28 AM

Ha pasado más de un mes desde que el legendario rapero P. Diddy -también conocido por su nombre real Sean Combs o por su primer apelativo artístico Puff Daddy- cambiara de década y empezara a presumir de unos 50 años de vida muy bien llevados, pero lo cierto es que no fue hasta el pasado sábado cuando el músico decidió congregar a algunos de sus mejores amigos de la industria del espectáculo para celebrarlo por todo lo alto.

Y así fue: en su mansión de Beverly Hills se dieron cita este fin de semana algunas de las estrellas más rutilantes del cine, la música y el entretenimiento, como las parejas formadas por Jay Z y Beyoncé o Kim Kardashian y Kanye West, así como el oscarizado Leonardo DiCaprio, la cantante Mary J. Blige o la modelo Naomi Campbell, quien se animó incluso a difundir una invitación grabada para el resto de invitados.

"Estáis más que invitados a la fiesta por el cincuenta cumpleaños de Diddy... Venid con vuestros zapatos de bailar y buenas vibraciones", les animaba la estrella de las pasarelas a través de una grabación que solo trascendió públicamente ayer domingo. Asimismo, este lunes se han conocido algunas de las actuaciones musicales que tuvieron lugar durante una velada tan especial, dedicada en su mayor a la memoria de Kim Porter, expareja del también actor y fallecida el año pasado tras una larga enfermedad

"Fue un encuentro muy emotivo para todos. Mary J. Blige cantó a eso de las once de la noche, Marvin Sapp interpretó una de las canciones espirituales que más le gustan a Diddy, 'Never Would Have Made It', y este no pudo evitar derramar alguna lágrima, como acabamos haciendo todos", ha revelado uno de los asistentes al diario The New York Post.