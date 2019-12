Chris Hemsworth niega haber contratado camiones cisterna para regar su jardín en plena sequía

Showbiz • 23 Dic 2019 - 09:40 AM

Por norma general, Chris Hemsworth y Elsa Pataky no salen al paso de los rumores acerca de su vida privada, da igual que se trate de historias sobre sus supuestas crisis de pareja que nunca llegan a materializarse o los comentarios que ha suscitado su nuevo hogar familiar en Byron Bay por sus dimensiones más propias, en opinión de algunos, de un centro comercial.

Sin embargo, la última historia que se ha publicado en el tabloide británico Daily Mail ha conseguido enfurecer al habitualmente amable intérprete al asegurar que el matrimonio había contratado una flota de camiones cisterna para regar su jardín "valorado en un millón de dólares" durante un período de sequía que ha provocado que se declare el estado de emergencia en Nueva Gales del Sur, donde ellos residen, y que combinado con las altas temperaturas ha creado las condiciones perfectas para que se declaren una serie de incendios en el sur del país de los cuales aún hay un centenar activos.

"Esto es una completa mentira. Normalmente no contesto a este tipo de artículos falsos, pero este me ha molestado, mucho", ha afirmado Chris. "El camión cisterna contenía exclusivamente agua para beber porque, al igual que le ha sucedido a todos los habitantes de esta región que no están conectados a la red de abastecimiento, nos hemos quedado sin agua potable debido a la sequía".

El encargado de dar vida al dios nórdico Thor también ha aclarado que para el mantenimiento de los terrenos de su propiedad no se utiliza bajo ningún concepto agua potable y ha lamentado que se añada "más angustia" a la "situación brutal" que se vive en Australia con informaciones de ese tipo.