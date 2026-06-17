Aduanas investiga procedencia de 41 cajas de licor retenidas en Colón

Inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas retuvieron 41 cajas de bebidas alcohólicas en la provincia de Colón, luego de detectar que la mercancía era transportada sin la documentación requerida para acreditar su procedencia y tenencia legal.

La acción forma parte de los operativos de fiscalización que desarrolla la entidad para combatir posibles irregularidades relacionadas con el comercio y traslado de mercancías dentro del territorio nacional.

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Mercancía no contaba con documentación legal

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, las bebidas alcohólicas eran transportadas sin documentos que demostraran su procedencia, tenencia o introducción legal al territorio fiscal panameño.

En la provincia de Colón, inspectores de @aduanaspanama retuvieron 41 cajas de bebidas alcohólicas que eran transportadas sin documentación que acreditara su procedencia, tenencia o introducción legal al territorio fiscal.



La mercancía fue trasladada a las instalaciones de la… pic.twitter.com/yPAc6Xwy8f — Telemetro Reporta (@TReporta) June 17, 2026

Ante esta situación, los inspectores procedieron con la retención de la mercancía para verificar el cumplimiento de las normas aduaneras vigentes.

Inician investigaciones sobre el caso

Tras la diligencia, las 41 cajas de bebidas alcohólicas fueron trasladadas a las instalaciones de la Autoridad Nacional de Aduanas.

La entidad informó que se iniciarán las investigaciones correspondientes para determinar el origen de la mercancía y establecer si existe alguna infracción a la legislación aduanera.

Aduanas mantiene operativos de control

La institución reiteró que continúa desarrollando acciones de vigilancia y fiscalización en distintos puntos del país para detectar mercancías que incumplan con los requisitos legales de importación, transporte o comercialización.

Estos operativos buscan garantizar el cumplimiento de las normas fiscales y aduaneras, así como prevenir actividades ilícitas relacionadas con el contrabando y otras irregularidades comerciales.