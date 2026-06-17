Panamá Nacionales -  17 de junio de 2026 - 14:27

Contraloría confirma pago de salarios a docentes y administrativos de la UNACHI

El contralor confirmó el pago de salarios a los profesores y al personal administrativo de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI).

Consejo General Universitario.

Consejo General Universitario.

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Ana Canto
Por Ana Canto

El contralor general de la República, Anel Flores, confirmó que este miércoles 17 de junio se hizo efectivo el pago de la planilla a los profesores y al personal administrativo de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), tanto a través de cheques como por transferencia electrónica (ACH).

"Sí hay que hacer cambios estructurales en esa organización, consideramos que hay que bajar el gasto de funcionamiento", expresó Flores.

Respecto al complejo panorama económico que arrastra la casa de estudios superiores, Flores advirtió que la crisis financiera seguirá afectando la operatividad de la universidad en lo que resta del año. No obstante, adelantó que la Contraloría, en conjunto con el Ministerio de Educación (MEDUCA), se encuentra en la búsqueda de los recursos necesarios para encontrar una solución definitiva a la problemática presupuestaria.

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