Doble homicidio en La Locería deja un hombre y una menor sin vida

El subcomisionado Demetrio Martínez, jefe de la Zona Policial de San Francisco, ofreció detalles sobre el doble homicidio registrado la mañana de este miércoles en La Locería, en las inmediaciones de la Escuela República Japón.

De acuerdo con el informe preliminar, sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra un vehículo en marcha, provocando la muerte instantánea del conductor y de una menor de edad que viajaba en el automóvil. Una mujer que también se encontraba dentro del vehículo resultó herida y fue trasladada a un centro médico.

El subcomisionado Martínez indicó que el conductor asesinado poseía antecedentes penales y había cumplido condena en un centro penitenciario por el delito de robo con arma de fuego. Asimismo, las autoridades revelaron que la víctima ya había sido blanco de un atentado contra su vida hace mes y medio en ese mismo sector.

A pesar de la gravedad del ataque y de la cercanía con el plantel educativo, se confirmó que ningún menor de edad de los que se encontraban en las aproximaciones de la escuela resultó herido.

Tanto la Dirección de Inteligencia Policial (DIP) como la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en conjunto con el Ministerio Público, han iniciado las investigaciones correspondientes y desplegado operativos en la zona para dar con los responsables de este trágico hecho.