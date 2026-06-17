Panamá Nacionales -  17 de junio de 2026 - 13:08

Calendario de pagos de becas vigentes del IFARHU: beneficiarios que cobran este jueves 18 de junio

Ultimo día de pagos, para cobrar el IFARHU reitero que los acudientes deben presentar el de boletín de segundo trimestre 2025 y el recibo de matrícula 2026.

Pagos del IFARHU para el jueves18 de junio. 

Pagos del IFARHU para el jueves18 de junio. 

@ifarhu
María Hernández
Por María Hernández

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará este jueves 18 de junio con la entrega del último pago correspondiente a 2025 y el primer desembolso de 2026 para estudiantes beneficiarios de becas y asistencias vigentes en la provincia de Veraguas.

¿Quiénes recibirán el pago?

De acuerdo con el cronograma del IFARHU, los pagos corresponden a beneficiarios de los siguientes programas:

  • Concurso General.
  • Puesto Distinguido.
  • Asistencia por Discapacidad.
  • Asistencias Económicas.

La entidad recordó que los beneficiarios deben acudir con la documentación requerida para retirar sus cheques en los centros de pago establecidos.

Pagos del IFARHU para el jueves 18 de junio

Distrito de Santiago

  • Corregimientos: Santiago
  • Centro de pago: The Oxford y Santiago Mall
  • Beneficiarios: Estudiantes los centros educativos de la Escuela La Primavera y The Oxford.

Para verificar el calendario, ingrese al siguiente enlace:https://www.ifarhu.gob.pa/ultimo-pago-2025-y-primer-pago-2026-de-becas-y-asistencias-vigentes/

En esta nota:
Seguir leyendo

Calendario de pagos de becas vigentes del IFARHU: beneficiarios que cobran este martes 16 de junio

IFARHU fija plazo para entrega de boletín para becas vigentes y estudiantes preseleccionados

IFARHU iniciará este lunes la recepción de boletines para el pago de becas

Recomendadas

Más Noticias