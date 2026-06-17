Calendario de pagos de becas vigentes del IFARHU: beneficiarios que cobran este jueves 18 de junio

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará este jueves 18 de junio con la entrega del último pago correspondiente a 2025 y el primer desembolso de 2026 para estudiantes beneficiarios de becas y asistencias vigentes en la provincia de Veraguas.
¿Quiénes recibirán el pago?
De acuerdo con el cronograma del IFARHU, los pagos corresponden a beneficiarios de los siguientes programas:
- Concurso General.
- Puesto Distinguido.
- Asistencia por Discapacidad.
- Asistencias Económicas.
La entidad recordó que los beneficiarios deben acudir con la documentación requerida para retirar sus cheques en los centros de pago establecidos.
Pagos del IFARHU para el jueves 18 de junio
Distrito de Santiago
- Corregimientos: Santiago
- Centro de pago: The Oxford y Santiago Mall
- Beneficiarios: Estudiantes los centros educativos de la Escuela La Primavera y The Oxford.
Para verificar el calendario, ingrese al siguiente enlace:https://www.ifarhu.gob.pa/ultimo-pago-2025-y-primer-pago-2026-de-becas-y-asistencias-vigentes/