OEA: Panamá espera 86 delegaciones y cinco jefes de Estado en Atlapa

El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, confirmó la participación de 86 delegaciones internacionales y cinco jefes de Estado en la 56 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) , que se celebrará del 22 al 24 de junio de 2026 en el Centro de Convenciones Atlapa.

El evento se desarrollará en el marco de la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, considerado uno de los hitos diplomáticos más importantes de la historia regional.

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La Asamblea General de la OEA reunirá a representantes de los países miembros, organismos internacionales y delegaciones invitadas para abordar temas de interés regional. Según el canciller, la presencia de decenas de delegaciones y altos dignatarios refleja la relevancia del encuentro y el papel de Panamá como anfitrión de importantes eventos multilaterales.

OEA: Inversión estatal supera los 15 millones de dólares

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2067315152253300953?s=20&partner=&hide_thread=false El canciller panameño, Javier Martínez-Acha, @javierachapma, confirmó la participación de 86 delegaciones y 5 jefes de estado para la 56 Asamblea General de la @OEA_oficial, que se llevará a cabo del 22 al 24 de junio de 2026 en el Centro de Convenciones Atlapa, en conmemoración… pic.twitter.com/i3M9We7c38 — Telemetro Reporta (@TReporta) June 17, 2026

Martínez-Acha indicó que la inversión realizada por el Estado panameño para la organización de la Asamblea General ronda los 15 millones de dólares.

No obstante, señaló que el impacto económico esperado podría ser considerablemente mayor, debido a la llegada de visitantes y a la realización de actividades paralelas relacionadas con el encuentro.

De acuerdo con sus estimaciones, la derrama económica podría alcanzar hasta tres veces el monto invertido por el país.

Esperan beneficios para distintos sectores económicos

Las autoridades prevén que la celebración de la Asamblea General genere movimiento en sectores como hotelería, transporte, gastronomía, comercio y servicios.

Además de las sesiones oficiales, se desarrollarán reuniones bilaterales, foros y otros eventos vinculados a la agenda hemisférica.