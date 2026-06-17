Marea Roja invade Toronto para el debut de Panamá en el Mundial 2026

La euforia mundialista se ha tomado las calles adyacentes al Toronto Stadium en Canadá. Cientos de fanáticos panameños tiñen de rojo los alrededores del coloso deportivo en la antesala del histórico debut de Panamá frente a la selección de Ghana en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

De acuerdo con estimaciones preliminares, aproximadamente 25,000 panameños se encuentran en territorio canadiense para acompañar a la "Marea Roja" en esta fase de grupos, donde el seleccionado nacional disputará dos encuentros en la sede de Toronto antes de trasladarse a los Estados Unidos.

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El esperado encuentro del Grupo L está programado para iniciar a las 6:00 p.m. (hora de Panamá). En televisión abierta, la transmisión en vivo podrá verse a través de RPC TV y Telemetro.

Otras alternativas para seguir el partido en vivo

Streaming: Medcom Go, https://www.telemetro.com/endirecto y https://www.rpctv.com/endirecto .

Medcom Go, y . Radio: RPC Radio 90.9 FM y 106.3 FM