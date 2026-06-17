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Canadá Mundial 2026 -  17 de junio de 2026 - 15:53

Marea Roja invade Toronto para el debut de Panamá en el Mundial 2026

De acuerdo con estimaciones preliminares, aproximadamente 25,000 panameños se encuentran en Toronto.

Marea Roja invade Toronto para el debut de Panamá.

Marea Roja invade Toronto para el debut de Panamá.

Ana Canto
Por Ana Canto

La euforia mundialista se ha tomado las calles adyacentes al Toronto Stadium en Canadá. Cientos de fanáticos panameños tiñen de rojo los alrededores del coloso deportivo en la antesala del histórico debut de Panamá frente a la selección de Ghana en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

De acuerdo con estimaciones preliminares, aproximadamente 25,000 panameños se encuentran en territorio canadiense para acompañar a la "Marea Roja" en esta fase de grupos, donde el seleccionado nacional disputará dos encuentros en la sede de Toronto antes de trasladarse a los Estados Unidos.

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El esperado encuentro del Grupo L está programado para iniciar a las 6:00 p.m. (hora de Panamá). En televisión abierta, la transmisión en vivo podrá verse a través de RPC TV y Telemetro.

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