¿Cuál ha sido el mejor y el peor regalo que has recibido en Navidad?

Marilyn Cejas • 25 Dic 2019 - 07:00 AM

Recibir obsequios en Navidad es una tradición mundial, la noche del 24 o antes se colocan los regalos debajo del arbolito y cuando nace el Niño Jesús, a las 12 de la medianoche del 25, se abren y se comparte en familia la alegría de dar un presente; hay muchas anécdotas que rondan alrededor de esta tradición y hoy, conoceremos qué respondieron los presentadores de Tu Mañana, Ramiro Hernández, Natalie Harris, Delyanne Arjona, Roly Sterling y Alex Medela, sobre cuál ha sido el mejor y el peor regalo que han recibido en Navidad.

Ramiro

El mejor regalo pudo haber sido, y no porque fue regalo sino por cómo lo hicieron, y también fue el peor, fue un Nintendo 64 que mi mamá me dio como el 29 de diciembre, entonces en Navidad no tuve regalo porque me portaba bastante mal, aunque había aprobado la escuela, entonces fue el mejor y peor regalo porque fue el peor porque no lo obtuve hasta 4 días después y no sabía que me lo iban a dar, y fue el mejor porque después me lo dieron.

Natalie

El mejor regalo fue una rosca, era comida lo siento, me encantaba, yo para Navidad no pido hacer muchas cosas, pero me encanta mucho la rosca y la rosca tenía dentro como quesito y cuando tú la ponías a calentar un poquito se separaba el quesito, ese fue el mejor regalo, no la quise compartir con nadie en la casa, era demasiado bueno.

El peor fue cuando estaba pelaita que me castigaron, no podía salir, no me acuerdo ni que había hecho, mi mamá me decía, ese es tu regalo de Navidad y me castigaron.

Delyanne

El mejor regalo fue cuando me dijeron que mi hija venía bien, sana, completita y perfecta, que iba a ser un embarazo de alto riesgo pero que iba a estar con nosotros, ese fue el mejor regalo, me lo dieron un 24 de diciembre del 2015, hasta el doctor me dijo te puedes hasta tomar una champañita esta noche. ¿El peor regalo? La verdad es que a mí nunca me dan malos regalos, a mí todos los regalos me gustan, no soy tan exigente.

Roly

Mi mejor regalo mi hijo, cuando mi esposa me dijo casualmente un diciembre de hace dos años que estaba embarazada, fue la mejor noticia que me ha podido dar. Y el peor regalo que me dieron en Navidad fue una broma, un calzoncillo roto, unos amigos me hicieron esa broma, lo peor de todo es que lo tenía debajo del árbol, lo tuve allí todo un mes y cuando lo abro, un calzoncillo roto, no sé qué quisieron decir con eso pero mejor no quise ni preguntar.

Alex

Lo mejor fue mi primera computadora, era de la época de las Macintosh, tendría unos 13, 14 años, era Commodore antes de que fueran Mac, el año anterior había tenido un Atari que también fue algo súper chévere, igual una cámara fotográfica que me dieron una vez, mira que todo ha sido girando alrededor de la tecnología, muy interesante. No creo que haya peor regalo, todos los regalos vienen con una buena intención, siempre me han dado cosas que me gustan, soy fácil de complacer, a mí me gusta todo, soy feliz con cualquier cosa que me regalen.

¿Qué te parecieron sus respuestas?