SHOWBIZ • 24 Ene 2020 - 10:35 AM

Solo unas horas después de que el mundo fuera testigo -primero sobrecogido y luego profundamente conmovido- del pequeño percance que provocó Rafa Nadal al golpear accidentalmente con la pelota a una de las asistentes de pista del Open de Australia, una niña de 13 años llamada Anita Birchall y a quien el mallorquín se acercó inmediatamente para interesarse por su estado y darle un beso en la mejilla, el propio tenista ha revelado ahora en Instagram que de semejante contratiempo ha acabado naciendo una bonita amistad.

Y es que el deportista ha publicado este viernes un simpático 'selfie' que les retrata a ambos sonrientes y recuperados por completo del susto. Como ha explicado en la descripción de la imagen, una vez terminado el encuentro que disputó contra Federico Delbonis, el que certificó su pase a la tercera ronda del torneo, Rafa no tardó en contactar con Anita y su familia para estrechar lazos.

"Muy feliz de ver que Anita lo está llevando bien. También he tenido ocasión de conocerla mejor, a su hermano Mark y a sus padres. ¡Muchas gracias!", ha escrito un aliviado Nadal en su espacio personal. Teniendo en cuenta que lo amable y caballeroso de su anterior gesto, así como su decisión de regalarle una de sus cintas de pelo tras el partido, fueron muy bien recibidos por la opinión pública, no sorprende que esta publicación acumule ahora casi un millón de 'likes' en la plataforma.

Aunque afortunadamente todo ha quedado en una mera anécdota con final feliz y, amén de otras cosas, Anita se ha llevado de regalo una gorra firmada por su ídolo, lo cierto es que el número uno de la ATP reconocía abiertamente en rueda de prensa que había vivido la situación con mucha preocupación, además de reivindicar el trabajo tan "valiente" que realizan los recogepelotas al exponerse a tantos riesgos para su integridad física.

"Ha sido uno de los peores sustos que he vivido en una pista de tenis, porque la pelota ha ido directa a la cabeza. Me he asustado porque la bola venía muy fuerte: era un resto al que le tienes que sumar la velocidad del servicio. Le caía una lagrimilla, pero [Anita] ha demostrado ser una chica muy valiente", contaba Nadal.