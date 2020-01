SHOWBIZ • 30 Ene 2020 - 09:32 AM

Como ya le ha ocurrido a otras celebridades antes que a ella, la diseñadora Elena Tablada no solo ha tenido que pronunciarse en tiempos recientes sobre las sensaciones que experimenta en el marco de su segundo embarazo, el que la llevará a darle una hermanita a su primogénita Ella junto a su marido Javier Ungría, sino que también se ha visto en la tesitura de tener que responder, quizá con demasiada premura, a las preguntas que ya apuntan a la posibilidad de que venga un tercer retoño.

Fiel a la naturalidad que siempre exhibe en sus entrevistas, la exnovia de David Bisbal no ha querido descartar semejante opción pero, al mismo tiempo, ha puesto de manifiesto que la idea no se le ha llegado a pasar todavía por la cabeza. Evidentemente, la socialité se encuentra demasiado centrada en su proceso de gestación como para adelantar tantos acontecimientos.

"Bueno, no lo sé, vamos a esperar con esta y ya veremos", ha asegurado tajante a los micrófonos que la seguían a todas partes en su último evento público, justo antes de recordarles a todos que, aunque aún es joven para plantearse más incursiones en la maternidad, los años no pasan en balde para nadie. "Sí, soy joven, pero la verdad es que no tanto como hace diez años", ha bromeado.

Por su parte, el orgulloso padre de la futura criatura ha vuelto a dejar patente que la perspectiva de ser el único varón de la casa no le incomoda lo más mínimo, ya que está más que acostumbrado a la presencia femenina y, ciertamente, no necesita verse rodeado de chicos en su ámbito más íntimo.

"Muy bien, estamos súper contentos, muy felices. Yo ya estoy acostumbrado, hasta el perro es chica, o sea que... Estoy rodeado, pero encantado", ha afirmado ante las cámaras con una amplia sonrisa.