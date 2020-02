SHOWBIZ • 7 Feb 2020 - 09:06 AM

El actor Richard E. Grant acaba de elevar a un nuevo nivel el término fan al instalar en el jardín de su casa un busto gigante de su adorada Barbra Streisand.

"Llevo más de cincuenta años siendo fan de Barbra y, cuando la vi el pasado verano, le confesé que iba a encargar una estatua de su rostro y me respondió que estaba loco. Le dije que ya lo sabía, pero me interrumpió para decirme: 'No, no, estás loco de verdad'. Y aquí está finalmente, y no podría hacerme más feliz", ha explicado muy orgulloso en el vídeo que ha publicado en su perfil de Twitter para mostrar su adquisición.

Publicidad

Como bien sabe todo admirador de la gran diva, su lado bueno es el izquierdo y el intérprete se ha asegurado de instalar su nueva obra de arte para que ese sea el más visible.

"En honor de @BarbraStreisand, que todos sabemos que prefiere que la graben desde el lado izquierdo", ha añadido en esa misma plataforma.

Uno de los momentos álgidos en la vida de Richard -que cuando tenía 14 años le escribió incluso una carta a Barbra invitándole a quedarse en su casa para huir de los paparazzi- fue conocer a la legendaria cantante y actriz en la gala de los Óscar del año pasado, a la que él acudía nominado por su trabajo en la película '¿Podrás perdonarme algún día?'. Aunque aquella era la primera ocasión en toda su carrera en que recibía un reconocimiento por parte de la Academia de Cine, lo que realmente le emocionó fue poder charlar con Barbra durante unos minutos y sacarse varios selfies a cada cual más borroso.

"Ha sido todo lo que siempre imaginé, soñé y podría haber deseado", aseguró entonces para resumir la experiencia.