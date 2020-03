View this post on Instagram

@sarasalamo y yo llevamos días dándole vueltas para ver de qué forma concreta podemos ayudar para frenar la curva del COVID-19. #Descorónate nace con el objetivo de alcanzar 500.000 euros para comprar y donar material sanitario a distintos hospitales de nuestro país. AYÚDANOS A AYUDAR. Tú también puedes salvar vidas.