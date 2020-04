View this post on Instagram

Hoy nos dejas querido #AarónHernán, pero tu luz y tu trabajo permanecerán por siempre. Gracias por tantos momentos compartidos, tus enseñanzas, tu ejemplo, tu cariño, tu amistad y tu profesionalismo. ¡Un honor compartir contigo tantas historias ! ¡Buen viaje maestro ! #QPD ✨🖤🙏🏻