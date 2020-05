SHOWBIZ • 12 May 2020 - 09:09 AM

Los fans de Doja Cat se acaban de llevar una decepción considerable. La rapera había prometido la semana pasada que, si su nuevo sencillo en colaboración con Nicki Minaj 'Say So' alcanzaba el número uno en las listas de éxitos, ella les enseñaría los pechos a través de las redes sociales.

En aquel momento no aclaró cómo se las arreglaría para burlar la estricta normativa de plataformas como Instagram en lo que respecta al desnudo femenino, pero finalmente resulta que no tendrá que preocuparse por esa censura, ya que todo se trataba de una maniobra publicitaria.

Aunque la canción ha escalado posiciones en la última semana hasta colocarse en el puesto de honor de Billboard Hot 100, consiguiéndole el primero número uno tanto a ella como a Nicki, que contaba con más de cien entradas a lo largo de su carrera, Doja no piensa mantener su palabra.

"Voy a ser sincera con todos vosotros, chicos, os la he jugado. No pienso enseñaros las tetas", ha aclarado la intérprete a través de un directo que ha realizado este martes en su Instagram. "Soy despiadada, lo sé. Para que lo sepáis, si alguna vez digo que voy a enseñaros las te**s, es mentira. Y no me importa que a partir de ahora penséis que no hablo en serio cada vez que intente utilizar este mismo truco, aunque no volveré a hacerlo. Es todo mentira, qué se le va a hacer", ha concluido.