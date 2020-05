SHOWBIZ • 22 May 2020 - 10:23 AM

La diseñadora Elena Tablada sigue irradiando felicidad y optimismo por los cuatro costados pasado ya un mes desde la llegada al mundo de su segunda hija, Camila, fruto de su idílico matrimonio con el empresario Javier Ungría. De hecho, la celebridad ha recurrido a sus redes sociales para celebrar con entusiasmo el primer "cumplemés" de la pequeña, quien tiene a toda la familia embelesada, incluida su hermana mayor Ella (9), con su carácter adorable y angelical.

"Tan chiquitina y ¡llenando espacios tan grandes! Un mes de puro amor, 'baby Cam'", ha escrito la que fuera pareja de David Bisbal en su cuenta de Instagram para incidir en el magnetismo que ya desprende la niña pese a sus dimensiones todavía diminutas. Solo unos días antes, Elena prometía achucharla y mimarla durante toda su vida y tanto como se lo pidiera el cuerpo.

"La gente me dice que no te acostumbre a abrazos, que te voy a malcriar y que me voy a arrepentir... A mí no me importa, te voy a consentir como hice con tu hermana para que crezcas igual de desbordada de amor que ella. Ya tendrás tiempo para volar con tus propias alas y yo verlo. Yo te daré todo lo que esté en mis manos para que seas feliz", reza el enternecedor compromiso firmado por la celebridad en su espacio personal.

Asimismo, y por medio de la sección Stories de la plataforma, donde las publicaciones desaparecen tras 24 horas, Elena Tablada ha querido preguntar a sus seguidores sobre otro tipo de 'desaparición' más relevante para ella a día de hoy, la de la llamada 'línea alba' que cruza su barriguita post parto y que, por el momento, todavía no ha perdido ni un ápice de intensidad. "Por cierto, ¿alguien sabe cuándo se va la línea?", les ha dirigido junto a otra foto.