SHOWBIZ • 3 Jun 2020 - 05:05 PM

El legendario Rafa Nadal cumple este miércoles nada menos que 34 años de vida, una edad que cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que la temporada pasada firmó una más que notable campaña -proclamándose campeón en Roland Garros y en el US Open, entre otros torneos- que le devolvió durante unos meses al número uno de la ATP. Por cierto, en este último año el tenista también abandonó oficialmente la soltería al casarse en octubre con su novia de toda la vida, Xisca Perelló.

Como era de esperar, millones de fans en todo el mundo, compañeros de profesión y otros deportistas con los que el manacorí mantiene una estrecha amistad, como el jugador de baloncesto Pau Gasol, han recurrido a las redes sociales para felicitarle por su aniversario y transmitirle sus mejores deseos.

Publicidad

"34 años, Rafa... ¡Quién los pillara amigo! No me cansaré de decirlo: es una suerte que el camino del deporte me haya regalado tu amistad. Espero que juntos podamos seguir trabajando para afrontar nuevos retos y lograr nuestras metas", le ha dedicado Gasol junto a una imagen que les retrata a ambos fundidos en un emotivo abrazo.

"Felicidades, Rafa", le ha dirigido el también tenista Dominic Thiem, quien siempre ha considerado al español una especie de mentor y referente, así como uno de sus rivales más queridos, a través de la sección Stories de Instagram: un mensaje al que Rafa no ha tardado en responder para darle las gracias.

Sin embargo, el más reconfortante de los gestos que se han tenido este miércoles con el 'rey de la tierra batida' procede de los alumnos y el personal de su academia de Manacor, como se desprende del vídeo que ha compartido el propio Nadal en su cuenta de la plataforma. En la grabación, los estudiantes le invitan a salir a la pista al tiempo que le cantan el 'cumpleaños feliz' y le presentan una espectacular tarta decorada con su logotipo personal y varias pelotas amarillas, seguramente comestibles.

"¡Muchas gracias a todos los chicos y chicas, al personal y a los equipos por esta sorpresa de cumpleaños!", ha escrito Nadal junto a una imagen que le muestra sonriente y presumiendo de su suculento pastel.