No cabe duda de que Ariana Grande es la estrella indiscutible de su familia, pero eso no significa que sea también la única con un talento musical indiscutible que consigue que muchos se pregunten cómo una persona tan menuda puede tener una voz tan poderosa.

Aunque su carrera se haya desarrollado a la sombra de la de la artista, su hermano Frankie se ha labrado cierta fama como influencer y personalidad televisiva. Sin embargo, ahora ha querido reivindicar también su propia faceta como cantante grabando una versión del tema 'Rain On Me' en el que Ariana colabora con Lady Gaga.

Esta ha sido la manera en que ha elegido celebrar un día muy especial: su tercer aniversario desde que dejó atrás sus problemas de adicción.

"Recuerdo el punto en que me encontraba antes de armarme de valor y dedicar mi vida y todos mis esfuerzos al programa de rehabilitación. Me identifico mucho con la parte de la letra que dice 'prefiero estar seco, porque al menos estoy vivo'", ha explicado en el mensaje del que ha acompañado el vídeo en sus redes sociales. "Yo no quería seguir adelante. Me moría de ganas de estar sobrio, pero no tenía a mi alcance las herramientas para conseguirlo... Es increíble la diferencia que han marcado tres años".

El bailarín y cantante ha desvelado que llevaba exactamente 1.097 días sin consumir alcohol u otras sustancias y se muestra muy optimista de cara al futuro. Por esa misma razón, ha querido compartir su historia, para animar a otros que puedan encontrarse en una situación similar a la que él mismo vivió a que no tiren la toalla y busquen ayuda profesional.