SHOWBIZ • 9 Sep 2020 - 06:55 AM

La presentadora Cristina Pedroche y su famoso marido, el chef David Muñoz, ya están plenamente instalados en su nueva vivienda madrileña: un piso de alquiler al que la pareja se mudó oficialmente hace unas semanas pero del que, hasta ahora, no había finalizado el proceso de mudanza. Tanto es así, que la estrella televisiva se ha presentado ante sus seguidores de las redes sociales después de mover y abrir las últimas cajas, aliviada por una parte tras terminar la tarea pero también algo dolorida después de tanto trabajo.

"Todo el día deshaciendo cajas, necesitaré yoga para el dolor de espalda", ha reconocido la madrileña en una de sus Stories de Instagram más recientes, una publicación en la que también se ha desahogado abiertamente sobre lo tedioso de tener que recolocar todos sus objetos personales. "Hacer una mudanza es horrible. Ya queda poquito pero, eso sí, como la casa es de alquiler, en cuanto me quiera dar cuenta me toca hacer otra mudanza", señalaba pocos minutos antes.

La que fuera reportera del espacio humorístico 'Sé lo que hicisteis' ya reveló en su momento que, pese al sólido matrimonio que le une al cocinero y al hecho de que, francamente, se podría permitir comprar su propio inmueble, por el momento prefiere seguir viviendo de alquiler para no tener que involucrarse en restrictivas hipotecas u otros compromisos financieros a largo plazo.

"No me quiero comprar una casa, me quiero ir de alquiler y ya hemos quedado para ver una. Debo de tener algo menos de un millón de euros en el banco, pero también tengo muchas deudas", explicaba a su paso por el programa 'La Resistencia' a principios de este verano.