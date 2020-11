SHOWBIZ • 12 Nov 2020 - 08:42 AM

Descubrir que un antiguo amor ha pasado página poco después de una ruptura nunca resulta fácil, pero la situación se complica aún más cuando la persona con la que ha rehecho su vida resulta ser una de las estrellas del pop más famosas del mundo.

Eso es justo lo que le sucedió a la actriz Cazzie David, que había mantenido una relación sentimental de dos años y medio con Pete Davidson antes de que él conociera a Ariana Grande e iniciara un apasionado romance que le llevó a proponerle matrimonio en un par de meses.

En realidad, Cazzie llevaba tiempo pensando en poner punto final a su noviazgo con el humorista, pero nunca encontraba el valor para hacerlo por miedo a que su entonces novio pudiera reaccionar como lo había hecho en ocasiones anteriores, mostrando tendencias suicidas y recurriendo a las autolesiones.

Aunque finalmente se decidiera a dar ese paso, eso no significa que luego no le doliera descubrir a través de la prensa que su ex había cubierto todos los tatuajes que se había hecho en su honor. Para empeorar aún más la situación, ella le había llamado por teléfono dos días después de su ruptura para proponerle que le dieran una última oportunidad a su historia de amor, pero Pete le informó entonces que se sentía más feliz que nunca antes en toda su vida. Unas horas más tarde, Cazzie se enteró de que estaba refiriéndose a su ilusionante idilio con Ariana.

En el libro que acaba de escribir ahora, titulado 'No One Asked for This', la intérprete reconoce que se puso a temblar de forma descontrolada cuando descubrió -casi al mismo tiempo que el resto del mundo- que la nueva novia de su ex era una estrella de la música justo antes de asistir a la graduación de su hermana, a la que sobrevivió a base de fumar marihuana.

En sus memorias, escritas en clave de humor, reconoce que en ocasiones se despertaba "gritando de agonía" por las noches solo de pensar en Pete y Ariana juntos y tampoco ayudó que los fans de la artista iniciaran una campaña de acoso en su contra en las redes sociales.

El final del compromiso entre el cómico de 'Saturday Night Live' y la cantante es de sobra conocido por todos: su amor se acabó con la misma rapidez con la que había comenzado debido en gran parte a la presión mediática que soportaron, en especial tras la muerte del antiguo novio de Ariana, Mac Miller.

En la actualidad, Cazzie y Pete han retomado el contacto y son buenos amigos, hasta el punto de que ella le ha incluido en los agradecimientos de su libro para asegurarle: "Pete. Te quiero... Tu valentía resulta inspiradora y tu amistad lo es todo para mí".