Sarah Silverman ha querido disculparse públicamente con Paris Hilton después de que esta última desvelara hace unos días en su podcast que se había sentido muy dolida cuando, en medio de una gala de los MTV Movie Award, la humorista realizó una broma de mal gusto acerca de su entrada en prisión al día siguiente por sus repetidas infracciones al volante.

En su monólogo, Sarah aseguró que los guardias estaban preparando su celda pintando los barrotes para que parecieran miembros viriles masculinos y que su gran temor era que Paris se rompiera los dientes en las rejas, sin importarle aparentemente que ella estuviera presente en la entrega de galardones.

"Quise salir corriendo de la sala, pero estaba intentando parecer fuerte, así que me quedé allí sentada mientras el resto del público se reía. Resultó muy doloroso, en especial en aquel momento de mi vida en el que estaba pasando por tantas cosa, y la gente se burlaba de mí abiertamente", explicó Paris en una conversación con su hermana Nicky.

Ahora Sarah le ha respondido a través de su propio podcast para confesarle que se arrepintió del comentario que había realizado en cuanto vio la cara de Paris en el patio de butacas y se dio cuenta del daño que le había causado. Según ha desvelado ahora, un par de días más tarde le envió una carta disculpándose y explicándole que comprendía que, debajo de su imagen pública de celebridad frívola, había una persona con sentimientos reales, pero nunca obtuvo una respuesta que en realidad tampoco esperaba o creía merecer.

"Aquí estoy, 14 años más tarde, para decirte que lo siento, Paris. Lo sentí entonces y lo siento ahora, aún más por la perspectiva que he ganado, o eso creo", le ha prometido la cómica.

Paris nunca se imaginó que la estrella de la comedia reaccionaría de esta forma a sus palabras, ni tampoco era su intención obtener una disculpa, pero ha agradecido igualmente su gesto.

"Me ha sorprendido mucho", ha alegado. "Lo aprecio mucho, de verdad, y me alegro de que su estilo de comedia haya evolucionado y que haya entendido que no está bien burlarse de los demás. Y creo que todos tenemos derecho a aprender en esta vida. Sarah es muy divertida, había visto sus actuaciones y hasta aquel momento era una gran admiradora suya".

En los primeros años del 2000, la por aquel entonces rica heredera se convirtió en uno de los objetivos favoritos de los paparazzi y el impacto del documental 'Framing Britney', que analiza el acoso mediático que sufrió la princesa del pop durante su crisis nerviosa de 2008, ha provocado que también se analice el trato que se le dio a Paris, en especial cuando fue condenada a prisión por violar su libertad condicional y conducir sin permiso. Finalmente, la DJ y empresaria solo pasó tres días entre rejas por motivos de salud y cumplió el resto de su condena bajo arresto domiciliario.

En las últimas semanas ha salido a la luz otro vídeo: una antigua entrevista suya de 2007 con David Letterman en la que el presentador la hostigaba con preguntas acerca de su paso por la cárcel a pesar de que Paris estaba claramente incómoda y solo contestaba con monosílabos. Hace unos días ella reconoció que se había sentido humillada porque su equipo y el del 'showman' televisivo habían acordado de antemano que no se mencionaría ese tema y que la conversación se centraría, en su lugar, en sus futuros proyectos profesionales, así que Letterman la había pillado completamente desprevenida.