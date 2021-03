SHOWBIZ • 9 Mar 2021 - 12:49 PM

La modelo Celina Locks ha actualizado su perfil de Instagram con una noticia francamente sorprendente, nada menos la de que espera su primer hijo junto a su afamada pareja, el exjugador de fútbol Ronaldo Nazario de Lima, considerado por muchos como el mejor delantero centro de la historia del deporte rey.

El anuncio no debería resultar tan asombroso, habida cuenta de la sólida relación que mantienen los dos enamorados, si no fuera porque es comúnmente sabido que el exdeportista brasileño, quien militó en equipos como el Real Madrid, el Barcelona o el Inter de Milán, se sometió a una vasectomía hace casi once años y tras verse obligado a reconocer como suyo al más joven de sus cuatro retoños, Alexander, fruto de un idilio con una camarera.

Sin embargo, ahora ha salido a relucir que la quinta paternidad de Ronaldo, deseo expreso de Celina, será posible gracias a una decisión que tomó en su momento el, entre otras cosas, actual presidente del Real Valladolid por si cambiaba de opinión con respecto a una futura ampliación de su prole. Y es que Ronaldo congeló varias muestras de su esperma de cara a una hipotética inseminación artificial, según ha confesado él mismo al diario Financial Times.

De esta forma, Ronaldo Nazario dará un nuevo hermanito o hermanita a sus cuatro hijos: Ronald, procedente de su primer matrimonio con la exfutbolista Milene Domingues, conocida como 'Ronaldinha' durante su matrimonio con el legendario ariete; Maria Sofia y Maria Alice, a quienes tuvo durante su posterior noviazgo con Maria Beatriz Antony, y al mencionado Alexander, cuya madre se llama Michele Umezu.

"¡No tengo palabras para describir este momento! Comienza una nueva fase de mi vida y llega con una gran responsabilidad. A lo largo de mis 30 años de vida, siempre me preguntaba si algún día llegaría este momento. Y aquí estoy, a día de hoy, esperando toda esta felicidad dentro de mí", ha publicado la futura mamá en su cuenta de Instagram para mostrar su alegría e ilusión ante su próximo estreno en la maternidad.