Adamari López decide tatuarse los pezones y envía un mensaje motivador

"...Y es que al haberme quitado mis senos en su momento también perdí los pezones de mis senitos y Raquel hoy va a hacer un trabajo espectacular haciéndole el tatuaje de los pezones en ambos senos...si tú eres una mujer que has pasado cáncer, que has sufrido de esta enfermedad y quieres saber que puedes seguir adelante y que puedes volver a tener esa coquetería, esa sensualidad, esa autoestima alta y que esto que me voy a hacer yo también es algo que tú te puedes hacer si así tú lo deseas y que puedes volver a vivir de la manera tan bonita y tan normal que tenías antes de haberte enfermado...", manifestó la presentadora de "Hoy Día" de Telemundo.

Tras la publicación, la artista recibió muy buenos comentarios, sus seguidores aplaudieron su decisión, diciendo que es una mujer admirable y guerrera.