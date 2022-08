Alicia Machado confiesa el daño que le hizo el bullying y revela su única cirugía

"Yo entré al Miss Venezuela porque yo quería ser actriz como María Conchita Alonso y como todas que han estado en el Miss Venezuela...fui de las últimas que entró y me agarraron de relleno y me lo dijeron además...", expresó.

Tras ganar el Miss Venezuela, Alicia Machado fue preparada para el Miss Universo por el hombre que considera como el mejor, Osmel Sousa; y sobre las operaciones estéticas esto fue lo que dijo:

"Sí, en la época del Miss Universo empezaban las prótesis, los implantes...yo no tengo problema con lo de las operaciones, no me las he hecho porque no me ha tocado...en ese momento me operé lo que nunca nadie se hubiera imaginado...las orejas", reveló.

"...yo era medio topogigita...mi hermano, el mayor, era un pinche jodedor, era el primero que me hacía bullying, siempre me decía Dumbo, me decía Topo Gigio...crecí con ese trauma...yo chiquita me las pegaba con Krazy Glue... me hacía una pinche llaga aquí...", expresó.

Su camino para el Miss Universo

Alicia aseguró que fue el Miss Universo "a ganar, es que yo soy así, en la vida hay que ser así" y habló sobre el poder de la mente en las cosas que las personas quieren lograr.

"Mi mamá hizo muchas cosas para que yo fuera al Miss Universo, yo en ese momento en lo que pensaba era en el dinero para ayudar a mi mamá, no en que era la más famosa, no pensaba en esas cosas...lo que recuerdo es que ese día que gané le dije a mi mamá que nos cambió la vida para siempre, y así fue, y así ha sido...", dijo con lágrimas en los ojos.

El daño y las consecuencias de subir de peso

Como lo indicamos, en el año 1996 Alicia logró consagrarse como Miss Universo, con tan sólo 20 años y 1.70 metros de estatura. Meses después de ganar, el multimillonario Donald Trump adquirió la franquicia.

Sin imaginar, la reina de belleza se enfrentó a pruebas muy duras, debido a que subió un poco de peso tras ganar el certamen; según ella misma dijo en esta entrevista, 11 kilos y medio.

"Para mi fue un año muy traumático...fui su conejito de India, sin yo poderme defender de muchas cosas, yo me defendía frente a él...no le tengo miedo a la gente, independientemente si subí de peso o no...por eso el bullying es algo que tiene que erradicarse y que tiene que haber una gran conciencia en el mundo sobre eso...lo viví en carne propia...", manifestó, refiriéndose a Donald Trump.

Además, debido a todo el bullying y presión que recibió, Alicia reveló que "fui bulímica y anoréxica crónica, de terapia intensiva durante casi 6 años de mi vida".

"Así como lo ves en los meetings, así actúa y a veces en la intimidad es mucho peor. Es una persona que descalifica a la gente...así yo me hubiera engordado 70 kilos, lo que él a mi me hizo no...en ese momento yo simplemente me defendí de una persona que me agredía constantemente...ahorita que soy una mujer madura y con hija de 14 años, miro al pasado, me veo a mi misma con mucha ternura, yo solo me defendí de lo que podía defenderme, pero la reputación de una persona es como un vaso de agua, que cuando se tira es muy difícil recogerlo todo...", dijo, visiblemente afectada por recordarlo todo.

Alicia Machado dijo que ya tiene listo un libro en el que relata su experiencia con toda esta situación que le tocó vivir y aclaró que no lo escribió para acusar a nadie, sino como una herramienta de superación.

Aquí, un ejemplo de lo que el multimillonario le hizo vivir, con decenas de periodistas presentes, pidiéndole que hiciera ejercicios frente a todos.

In 1997, Trump discussed Alicia Machado's weight

"Me dejaron en el Hotel Del Mónico en la quinta avenida. Me avisaron que iríamos al gimnasio, pero cuando llego, me metieron en un cuartito y ahí me dijeron que afuera estaba Trump y mucha prensa para hacer unas notas. Yo en seguida dije que no, no quería hacer eso delante de todos. Cuando salí vi que eran más de 80 periodistas de todo el mundo. Fui como su ratón de laboratorio, yo solo me reía porque no podía hacer más. Estuve en la bicicleta y le dije ‘no quiero hacer eso’ y me respondió ‘pues no me importa porque estoy pagando por esto’. A partir de ahí empecé a vomitar, vomitaba 35 veces al día. Yo fui bulímica y anoréxica de las de verdad", relató.

Aquí se puede ver la entrevista completa, donde además, Alicia habla sobre su infancia, sus hermanos, padres y vida sentimental.